Искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Деятель культуры до последних дней работал над тем, чтобы искусство было доступно во всей стране, а не только в столицах.

Искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знавшую Бажанова художницу Диану Мачулину.

«Я думаю, что умер великий человек. И я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России», — сказала она.

По словам Мачулиной, покойный искусствовед работал с региональными центрами, искренне заботясь о том, чтобы искусство было доступно и востребовано во всей стране, а не только в Москве и Петербурге.

Бажанов был предан своему делу и занимался им до последних дней, будучи полностью погруженным в повестку дня, отметила художница. Смерть искусствоведа она назвала огромной потерей.

Леонид Бажанов родился 27 марта 1945 года в Москве. Окончив МГУ имени Ломоносова по специальности искусствоведение в 1973 году, работал в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж».

С 1992 по 1997 год Бажанов возглавлял отдел изобразительного искусства в Министерстве культуры. В 2012 году стал заслуженным работником культуры России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США на 85-м году жизни умер известный советский писатель, литературовед и филолог Мухтар Магауин.

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