«Она не успела выбраться»: Дженнифер Гарнер потеряла подругу в пожаре в Калифорнии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу во время пожара в Калифорнии

Дженнифер Гарнер потеряла близкого человека во время пожара в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com/John Nacion

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Тема:
Пожары в Лос-Анджелесе

Голливудская звезда — одна из многих, кого коснулась трагедия. Вместе с волонтерами она помогает эвакуированным людям.

Американская актриса Дженнифер Гарнер рассказала о личной трагедией, причиной которой стали пожары в Калифорнии. Разрушительный огонь стал причиной гибели ее подруги. С самого начала катастрофы бывшая жена Бена Аффлека помогает эвакуированным людям и всем нуждающимся в качестве волонтера. И продолжает эту важную работу с тяжелым сердцем.

«Я действительно потеряла друга. Это очень болезненно для нашей церкви, и я не уверена, что сейчас не стоит об этом говорить. Она не успела выбраться вовремя», — поделилась Гарнер с журналистами канала MSNBC.

Как известно, никто не остался за пределами общего несчастья. Многие люди, в том числе знаменитости, лишились имущества. Среди них Мел Гибсон, его роскошный дом в Малибу за 14,5 миллиона долларов сгорел дотла. По словам актера, все превратилось в пепел. Как отметила Дженифер Гарнер, ее сердце просто разбито, она могла бы составить список из сотни друзей, оставшихся без дома.

Звезда не может оставаться в стороне. Она понимает, что обладает многими возможностями и в данный момент находится в безопасности — сидеть сложа руки в такой ситуации для нее невозможно. Вместе с артисткой другие известные личности участвуют в благотворительности. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, к примеру, раздают еду и одежду в рамках деятельности своего фонда Archewell. Кроме того, в доме супругов живут несколько друзей, чье жилье сгорело.

Ранее 5-tv.ru писал, что владельцев сгоревших домов в Калифорнии могут оставить без компенсации.

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