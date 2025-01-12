Портрет Лозы, плоский глобус и алкоголь: Седокова готовится к выступлениям после смерти экс-мужа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 71 0

Седокова готовится к выступлениям после смерти бывшего мужа

Портрет Лозы, плоский глобус и алкоголь: Седокова готовится к выступлениям после смерти экс-мужа

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь 1

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Стал известен ее райдер, в котором есть необычные вещи.

Певица Анна Седокова снова готова выйти на сцену после смерти своего бывшего мужа баскетболиста Янниса Тиммы. Уже даже есть предполагаемый райдер артистки, об этом сообщает портал StarHit.

Выступление Седоковой продолжительностью в 40 минут обойдется в полтора миллиона рублей, но если оплата будет проведена безналичным расчетом, то к сумме добавится еще десять процентов.

На протяжении всего пребывания звезды в городе ее должна сопровождать охрана. Также организаторы должны предоставить Седоковой личных стилиста и визажиста. В гримерке певицы должен быть элитный алкоголь, а список выступающих с ней на одной сцене необходимо оговаривать заранее.

За невыполнение какого-либо из пунктов предусмотрен штраф в 150 тысяч рублей. Кроме того, Седокова оставляет за собой право отказаться от выступления.

Есть среди просьб Седоковой необычные вещи. Например, портрет Юрия Лозы и плоский глобус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова не перевела на счет семьи Яниса Тиммы обещанные на похороны деньги.

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