Обматеривший волонтеров чиновник рассказал о конфликте: «Эмоции просто зашкаливают»

Сергей Урайкин объяснил, что ситуация выбила его из колеи.

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин поделился с 5-tv.ru деталями произошедшего накануне конфликта с волонтерами центра по очистке птиц от мазута.

По его словам, с волонтерами была заранее согласована приостановка работы на несколько дней для переезда в новое место. Однако поступила информация о том, что они внезапно ночью начали переносить вещи из старого помещения в новое. В связи с этим Урайкин прибыл на место, чтобы разобраться в ситуации.

Чиновник признал, что использовал нецензурную лексику, поскольку не смог сдержать эмоции в этой ситуации. При этом он отметил, что один из молодых людей снимал его на камеру без разрешения.

«Моя задача — создавать максимально комфортные условия для волонтеров. Когда видишь, что их выгоняют ночью… Любой бы отреагировал так же. Я искренне извиняюсь, это недопустимо с моей стороны. Я проявил слабость, эмоции просто зашкаливают», — прокомментировал Урайкин.

Депутат и правозащитник Сергей Климов рассказал 5-tv.ru, в свою очередь, о проблемах, возникших в этом центре — люди стали жаловаться на духоту и плесень в помещении. Он отметил, что волонтеров не выгоняли на улицу ночью.

«Я спросил, почему переселять нужно именно ночью, и мне объяснили, что днем у волонтеров слишком много работы, к ним поступают птицы. Ночью в этом плане спокойнее. Плюс, собственник помещения сверху попросил переехать до следующего дня, потому что на втором этаже находится столовая, и там появился запах», — рассказал Климов.

Это также повлияло на решение о переезде в другое помещение. Волонтеры кормили птиц, и из-за естественных процессов появился стойкий неприятный запах, который мешал посетителям столовой.

Накануне, 12 января, Урайкин обрушился с критикой на очищавших птиц от мазута волонтеров из-за их жалоб якобы на закрытие штаба, из-за чего начался скандал. По словам чиновника, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Он обвинил волонтеров в спекуляции информацией.