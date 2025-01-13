Актриса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке на вручении премии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Звезда фильма «Тени забытых предков» напомнила, что имеет на это абсолютное право. Как отреагировали на это зрители?

Актриса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке на вручении премии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова;

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Украинская актриса Лариса Кадочникова, известная по роли Марички в фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на украинский язык во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На мероприятии актриса выступала на русском языке, но ее прервали криками из зала с требованием перейти на украинский. Однако 88-летняя актриса отказалась.

«Я играю на украинском языке в театре. Простите, но я имею право говорить на любом языке. Слышите? Уважайте меня», — заявила Кадочникова, после чего зал разразился аплодисментами.

Издание отмечает, что переход актрисы на украинский язык требовал активист Руслан Кошовенко. После этого он высказал оскорбительное мнение об актрисе и удивился, что весь зал негативно отреагировал на него после этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как депутат из Одессы Александр Иваницкий в ходе заседания из-за боязни получить штраф перешел с русского языка на «погану мову».

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