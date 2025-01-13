Знай место! За неправильно выброшенную елку россиян накажут штрафом

За несоблюдение правил вы можете лишиться пяти тысяч рублей!

Около пяти тысяч рублей придется заплатить россиянам за неправильно выброшенную елку. В первую очередь это касается натуральных деревьев.

По закону, главный символ новогоднего праздника перед утилизацией нужно распилить и аккуратно упаковать ветви в мусорный мешок, чтобы не оставить в подъезде иголки или щепки.

При этом в контейнер во дворе дерево выбрасывать нельзя. Его нужно отнести в специальный пункт переработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, «напоить» елку, чтобы она простояла до мая. А вот астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская, в свою очередь, считает, что задержавшаяся в квартире елка провоцирует застой энергии, поэтому тянуть с этим делом не стоит. В какие дни благоприятнее всего утилизировать дерево — читайте в нашем материале.