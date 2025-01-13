Знай место! За неправильно выброшенную елку россиян накажут штрафом

Эфирная новость 25 0

За неправильно выброшенную елку россиян будут штрафовать

Фото, видео: www.globallookpress.com/snapshot-photography/ K.M.Krause; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За несоблюдение правил вы можете лишиться пяти тысяч рублей!

Около пяти тысяч рублей придется заплатить россиянам за неправильно выброшенную елку. В первую очередь это касается натуральных деревьев.

По закону, главный символ новогоднего праздника перед утилизацией нужно распилить и аккуратно упаковать ветви в мусорный мешок, чтобы не оставить в подъезде иголки или щепки.

При этом в контейнер во дворе дерево выбрасывать нельзя. Его нужно отнести в специальный пункт переработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, «напоить» елку, чтобы она простояла до мая. А вот астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская, в свою очередь, считает, что задержавшаяся в квартире елка провоцирует застой энергии, поэтому тянуть с этим делом не стоит. В какие дни благоприятнее всего утилизировать дерево — читайте в нашем материале.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Без нотариуса никак: изменились правила дарения недвижимого имущества
7:30
На страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Жир расщепляется, пока вы отдыхаете: сколько нужно спать худеющим
7:00
Знай место! За неправильно выброшенную елку россиян накажут штрафом
6:47
Мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера «Волгонефть-239»
6:35
Владелец танкера «Волгонефть-212» нарушал морское законодательство в 2019 году

Сейчас читают

Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Су-34 разнес «опорник» неприятеля в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год