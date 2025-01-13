Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин

Артист лишился сейфа и телевизора.

Квартиру музыканта Олега Ланкина обокрали, сумма ущерба составила около миллиона рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На новогодних праздниках из жилья солиста в Санкт-Петербурге были украдены сейф и телевизор. К несчастью, сейф был полон денег. По предварительной информации, в нем находилось 8,9 тысячи долларов, что составляет около 914 тысяч рублей.

Также известно, что целостность окон и дверей не была нарушена. Кроме того, вор не стал перерывать квартиру в поисках других ценностей.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента. Стражи порядка устанавливают обстоятельства кражи и прорабатывают возможные способы проникновения злоумышленника в апартаменты артиста, расположенные на пятом этаже.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что неизвестный обчистил квартиру жительницы Петербурга. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли следы рук злоумышленника и слепок со следами взлома. Видеонаблюдения в доме, где живет пострадавшая, нет, поэтому вычислить грабителя по картинке не получится.