«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 86 0

Пожар произошел в военном госпитале в Туле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Из здания эвакуировали около 60 человек.

Пожар произошел в военном госпитале в Туле, сейчас проводится эвакуация сотрудников и пациентов в другие учреждения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, из госпиталя эвакуировали 57 человек: 46 пациентов-солдат срочной службы и 11 — медиков. Сейчас их развозят в другие учреждения. Так, 11 пациентов доставят в военный клинический госпиталь, а 35 человек — в Госпиталь 106-й дивизии ВДВ.

На месте уже находятся экстренные службы. Они ликвидируют огонь.

Прежде сообщалось, что пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Невском районе Санкт-Петербурга. Возгорание случилось в подсобном помещении площадью 40 квадратных метров. Из здания оперативно эвакуировали 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский бизнесмен Илон Маск обвинил власти США в бушующих пожарах в Калифорнии. По его мнению, они не справляются, ведь Белый дом не уделяет должное внимание данной проблеме. Миллиардер отметил, что если бы причиной пожаров действительно было изменение климата, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, которые уничтожают дома.

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«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле

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