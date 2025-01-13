«Всегда был лицемером»: Леонардо Ди Каприо покинул Лос-Анджелес на частном самолете

Знаменитость является борцом за природу, но что-то пошло не так.

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо покинул объятый огнем Лос-Анджелес на частном самолете. Вместе со своей девушкой итальянской моделью Витторией Черетти он отправился в Мексику подальше от безжалостной стихии. Поклонники это решение не оценили, передает Daily Mail.

Ведь звезда «Титаника» является ярым борцом за экологию. Именно поэтому решение Лео о скоропостижном отъезде из нуждающейся в помощи страны возмутило общественность. Фанаты раскритиковали артиста за лицемерие.

Ди Каприо со своими ресурсами мог помочь пострадавшим и по примеру своих коллег вступить в ряды волонтеров. Однако он выбрал вариант попроще.

«Боремся с изменением климата: по одному частному самолету за раз»;

«Только СМИ говорят, что он заботится об экологии. Мы, „нормальные“ люди, годами критикуем его лицемерие. Летом летает на частных самолетах и ​​арендует яхты во Франции»;

«Он всегда был лицемером в вопросах климата. Лео летал только на частных самолетах более 25 лет», — пишут в Сети.

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