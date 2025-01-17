«Искреннее рукопожатие»: Брюс Уиллис поблагодарил пожарных в Лос-Анджелесе
Брюс Уиллис впервые за три года появился на публике и поблагодарил пожарных
Фото: www.globallookpress.com/face to face
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Актер, страдающий деменцией, появился на публике впервые за несколько недель.
Голливудский актер Брюс Уиллис показался на публике, чтобы поблагодарить пожарных, которые устраняли бушующие в Калифорнии пожары. Видеоролик, на котором знаменитость жмет руку специалисту, выложила его жена Эмма Хеминг в соцсетях.
«Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием», — сообщает Эмма.
Женщина добавляет, что Уиллис всегда по-особенному выражает благодарность борцам с огнем. Актер говорит «спасибо за вашу службу», когда их встречает. Данный случай не был исключением.
69-летний американский актер завершил карьеру из-за стремительно развивающейся лобно-височной деменции, которую у него диагностировали три года назад. Он перестал запоминать текст сценариев, а сейчас с большими сложностями узнает и близких людей.
В настоящее время уход за актером осуществляет его нынешняя жена Эмма Хеминг, а также экс-спутница Деми Мур и их совместные дочери Румер, Таллула и Скаут, которые делятся в своих блогах фотографиями с отцом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Уиллиса поделилась чувствами к нему в годовщину отношений.
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