Еве Лонгории пришлось покинуть свой дом из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Звезда «Отчаянных домохозяек» также отдала свою одежду для помощи пострадавшим от природной стихии.

«Это была сумасшедшая неделя»: Ева Лонгория эвакуировалась из дома в Лос-Анджеле

Фото: Instagram*/evalongoria

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Тема:
Пожары в Лос-Анджелесе

Голливудской актрисе Еве Лонгории, известной по роли Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», пришлось экстренно покинуть свой роскошный дом в Лос-Анджелесе из-за бушующих там пожаров.

Своим новым местоположением актриса не спешит делиться. Однако в личном блоге звезда рассказала, что находится сейчас в безопасности и принимает у себя множество друзей, которым также нужно было оставить особняки, чтобы спастись.

«Это была сумасшедшая неделя. Разрушительная для стольких людей», — написала Лонгория.

Актриса решила эвакуироваться после предупреждения властей, чтобы избежать дополнительных рисков для жизни. Ее друзья также спаслись из других районов, и многие из них потеряли дома из-за пожаров.

По словам звезды, особо тяжел тот факт, что ценные воспоминания будут утеряны вместе с материальными вещами.

В личном блоге актриса слезно поделилась, что совместно с близкими собрала из личных запасов и отправила одежду нуждающимся. По информации Daily Mail, к тому же Лонгория пожертвовала миллион долларов на восстановление городской инфраструктуры после разрушительной стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Леонардо Ди Каприо покинул Лос-Анджелес на частном самолете.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Пожары в Лос-Анджелесе
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