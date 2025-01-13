Ушла из жизни «польская Марлен Дитрих» — актриса Барбара Рыльска

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет

Умерла «польская Марлен Дитрих» — актриса Барбара Рыльска

Фото: Фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хорошо известная советскому зрителю артистка ушла из жизни в возрасте 88 лет.

Актриса театра и кино Барбара Рыльска, которую называли «польской Марлен Дитрих», скончалась на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщает Onet со ссылкой на Союз актеров польских сцен.

Уточняется, что актриса ушла из жизни 11 января.

Рыльска начала сниматься в кино в 60-х годах прошлого века и была хорошо известна советским зрителям. Популярность актрисе принесли картины «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа».

В 1970-х актриса перестала сниматься и долгое время не появлялась на экране. Однако в 2000 году вышли сразу три польских телесериала с ее участием: «Приемная семья», «Квартиранты» и «Адам и Ева».

Помимо работы в кино и театре, артистка выступала на сцене в качестве певицы.

Барбара Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года, окончила Варшавскую Академию драматического искусства, служила в Варшавском театре комедии, в Варшавском театре Людовы и в театре «Квадрат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 40 лет ушел из жизни проректор по творческой деятельности, молодежной политике и воспитательной работе Театрального института имени Бориса Щукина Андрей Беликов.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
102.71
0.80 104.86
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:55
SHAMAN начал тур по РФ в год 80-летия Победы с исполнения легендарной «Катюши»
19:38
«Не подлежит обсуждению»: в Гренландии ответили на заявление Трампа про присоединение к США
19:20
Ушла из жизни «польская Марлен Дитрих» — актриса Барбара Рыльска
18:58
«Всегда был лицемером»: Леонардо Ди Каприо покинул Лос-Анджелес на частном самолете
18:41
Не может быть и речи: в Рособрнадзоре прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ
18:27
Более 100 испорченных медалей вернули призеры летней Олимпиады в Париже

Сейчас читают

Игорь Левитас: «Если в кране нет воды», или Кто виноват в пожарах в Калифорнии?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год