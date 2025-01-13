Хорошо известная советскому зрителю артистка ушла из жизни в возрасте 88 лет.

Актриса театра и кино Барбара Рыльска, которую называли «польской Марлен Дитрих», скончалась на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщает Onet со ссылкой на Союз актеров польских сцен.

Уточняется, что актриса ушла из жизни 11 января.

Рыльска начала сниматься в кино в 60-х годах прошлого века и была хорошо известна советским зрителям. Популярность актрисе принесли картины «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа».

В 1970-х актриса перестала сниматься и долгое время не появлялась на экране. Однако в 2000 году вышли сразу три польских телесериала с ее участием: «Приемная семья», «Квартиранты» и «Адам и Ева».

Помимо работы в кино и театре, артистка выступала на сцене в качестве певицы.

Барбара Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года, окончила Варшавскую Академию драматического искусства, служила в Варшавском театре комедии, в Варшавском театре Людовы и в театре «Квадрат».

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