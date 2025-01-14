Умер актер из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

На 70-м году жизни скончался советский актер Сергей Агафонович Зиновьев. Соответствующая информация появилась на портале kino-teatr.ru.

«До сих пор не могу поверить в это. Светлая память! Я очень любила его и буду хранить в своем сердце», — написала писательница Талина Нехамкина в комментариях к карточке актера.

Сергей Агафонович родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году он окончил Литовскую государственную консерваторию и с того же года начал служить в Вильнюсском русском драматическом театре.

Причина смерти актера не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 12 января.

Зиновьев снимался в таких фильмах и сериалах, как «Американская трагедия» (1980–1981), «Мера за меру» (1988), «Запах страсти» (2005) и «В полном одиночестве».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла «польская Марлен Дитрих» — актриса Барбара Рыльска. Популярность артистке принесли картины «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа».