Умер актер из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Он ушел из жизни два дня назад.

Умер актер из «Американской трагедии» Сергей Зиновьев

Фото: vsteatras.lt

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На 70-м году жизни скончался советский актер Сергей Агафонович Зиновьев. Соответствующая информация появилась на портале kino-teatr.ru.

«До сих пор не могу поверить в это. Светлая память! Я очень любила его и буду хранить в своем сердце», — написала писательница Талина Нехамкина в комментариях к карточке актера.

Сергей Агафонович родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году он окончил Литовскую государственную консерваторию и с того же года начал служить в Вильнюсском русском драматическом театре.

Причина смерти актера не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 12 января.

Зиновьев снимался в таких фильмах и сериалах, как «Американская трагедия» (1980–1981), «Мера за меру» (1988), «Запах страсти» (2005) и «В полном одиночестве».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла «польская Марлен Дитрих» — актриса Барбара Рыльска. Популярность артистке принесли картины «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа».

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