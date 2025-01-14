ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на оборонном предприятии в Ярославской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 42 0

ФСБ предотвратила теракт ГУР Украины на оборонном предприятии под Ярославлем

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на оборонном предприятии в Ярославской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

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Злоумышленник планировал применить токсические вещества.

ФСБ задержала гражданина РФ в Ярославской области по подозрению в подготовке теракта на оборонном предприятии. С таким заявлением выступили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Задержан гражданин РФ, который должен был устроить теракт с применением токсических веществ против работников предприятия ОПК в Ярославской области. Злоумышленник планировал залить химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, в воздуховоды машин работников предприятия…» — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что действия мужчины координировались через зарубежные мессенджеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала незаконных оружейников в 40 регионах Российской Федерации. В подпольных мастерских оперативники нашли более 300 единиц оружия. Среди них — огнеметы, пулеметы, автоматы, а также почти 95 тысяч патронов к ним. А еще — гранаты, мины и более 35 килограммов пороха и тротила. В итоге задержаны более ста человек, которые могут быть причастны к обороту и сбыту вооружения.

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