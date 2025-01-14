Церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской проходит в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 524 0

Артистка умерла на 61-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Москве проходит церемония прощания с Народной артисткой РФ Евгенией Добровольской на основной сцене МХТ имени Чехова, где она служила более 30 лет. Актриса умерла 10 января через две недели после своего 60-летия после продолжительной борьбы с онкологией. Кадры с церемонии прощания публикует 5-tv.ru.

В последние месяцы жизни актриса кино и дубляжа сильно похудела, однако до последнего боролась со страшным недугом. Знаменитости помогал финансово родной театр — руководство МХТ имени Чехова оплачивало дорогостоящее лечение.

Уточняется, что после церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. С самого детства проявляла интерес к сценическому искусству и решила посвятить жизнь театру. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М. Горького. Затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 — и до конца своих дней — была актрисой в МХТ имени А. П. Чехова.

Добровольская трижды была замужем. Первый супруг — киноактер Вячеслав Баранов, второй — актер и режиссер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, третий — кинооператор Дмитрий Мананников. У нее четверо детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что находящийся в колонии Ефремов может отпроситься на похороны Добровольской.

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