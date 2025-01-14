«Каждый найдет то, что ищет»: круглосуточные храмы предлагают открыть в России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Депутат Иванов предложил сделать храмы круглосуточными

«Каждый найдет то, что ищет»: круглосуточные храмы предлагают открыть в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Они, по мнению депутата Иванова, смогут оказать духовную поддержку тем людям, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

Храмы в России должны быть открыты круглосуточно. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Своей идеей политик поделился с Life.ru.

Круглосуточные храмы в крупных городах, по мнению Иванова, смогут оказать духовную поддержку тем людям, которые находятся в непростой жизненной ситуации или ищут срочной эмоциональной помощи среди ночи.

«Такие храмы могут стать местом, где каждый найдет то, что ищет: надежду, утешение, силы для новых шагов», — отмечает депутат Иванов.

Кроме того, добавил политик, в храмах, открытых для посещения круглые сутки, должны находиться чудотворные иконы, перед которыми прихожане смогут поразмышлять, духовно обогатиться, поставить свечку.

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