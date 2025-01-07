Владимир Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в окружении российских семей, ветеранов спецоперации и волонтеров, с которыми встречался в прошлом году. Глава государства в течение многих лет посещает праздничные рождественские богослужения.

В числе участников службы в этом году были уроженец Татарстана Александр Антонов — ветеран, полностью утративший зрение, Иван Багров — участник встречи главы Путина со студентами-бойцами в Петербурге, и его восьмилетняя племянница. Также в храм пришли юные представители «Движения первых» Ариана Барановская из Брянской области и Платон Медведков, организатор добровольческой акции «Дети Курска — детям Шебекино».

Вместе с российским лидером Рождество встречали семьи участников программы «Время героев» Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова. Пригласили и семью школьницы Таисии Леоновой из Подмосковья, ее мечту в рамках акции «Елка желаний» исполнил сам Владимир Путин.

Еще один гость — Захар Плохих. Этот 12-летний мальчик в День народного единства вместе с президентом возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Пришел и отец Захара Василий Плохих, воюющий на фронтах спецоперации, а также мама и младшая сестра. Праздничную службу посетили представители многих общественных и патриотических организаций.

В Рождество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих. Президент планирует передать их командующим, выполняющим особо важные задачи в зоне спецоперации. По его мнению, защитникам Родины будет приятно получить в дар эти символы веры. На иконах, как заметил епископ,

изображен креститель Руси князь Владимир, который «защищал Отечество с мечом в руках и является символом собирания русских земель».

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию торжественной мессы в Храме Христа Спасителя.