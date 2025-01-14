Лучше, чем таблетки? Поможет ли сок свеклы снизить давление

Врач рассказала о важных нюансах этого напитка.

Чтобы немного снизить артериальное давление, нужно употреблять от 250 до 500 миллилитров свекольного сока в день. Об этом заявила кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО Пироговского университета Мария Жарова в беседе с aif.ru.

Специалист привела в пример исследование, в котором люди ежедневно на протяжении трех месяцев употребляли 250 миллилитров свекольного сока. В итоге обнаружилось, что у испытуемых действительно снизилось давление, но ненамного.

«Снижение было незначительным, всего четыре-пять миллиметров ртутного столба», — говорит она.

Поэтому людям с гипертонической болезнью пить такой сок можно, но и о нужных лекарствах забывать не стоит.

Стоит отметить, что речь идет о сырой свекле — так эффект будет лучше. Можно даже не делать сок и употреблять обычную свеклу, но именно в жидкости находится больше нужных веществ, уточняет эксперт.

Однако не всем можно пить такой напиток, так как он может ослабить стул и вызвать боли в животе. Поэтому перед употреблением стоит обратиться к врачу.

«Лучше разбавлять (сок — Прим. ред.) в соотношении один к одному, то есть 250 на 250, поскольку концентрированный сок у некоторых людей может вызвать тошноту», — добавила Жарова.

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