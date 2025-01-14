«Она была чудесной»: Михаил Швыдкой поделился воспоминаниями о Добровольской

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 66 0

Михаил Швыдкой: Добровольская вошла в звездный состав естественно

Фото, видео: Бобылев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Во вторник состоялось прощание с актрисой Евгений Добровольской.

Евгения Добровольская, хотя и училась в ГИТИСе у Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной — у людей, связанных с совершенно другой художественной школой, вошла в МХТ органично. Об этом 5-tv.ru рассказал российский общественный, государственный и культурный деятель Михаил Швыдкой.

«Для нее вход в МХТ был совершенно непростым. Это был театр звезд, а не просто театр ансамбля. И Евгения Владимировна вошла в звездный состав естественно», — рассказал Михаил Швыдкой.

Театр Станиславского, художественный театр — это не только про эстетику, но и про этику, считает Швыдкой. У Добровольской была внутренняя этическая норма, в согласии с которой она жила. Она была очень правильной во всех аспектах.

«Чудесная мама, чудесная партнерша на сцене и в жизни. Чудесный человек», — добавил он.

Все, кто знал актрису, болезненно переживают ее уход.

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась спустя пару недель после своего 60-летнего юбилея — 10 января после долгой борьбы с онкологией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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