Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке побережья Черного моря

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

Президент отметил, что они с первых дней включились в работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность волонтерам, которые помогают устранять последствия разлива нефтепродуктов в Черном море после крушения танкеров.

«Пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов», — сказал президент в ходе совещания по развитию Республики Крым и Севастополя.

Российский лидер отметил, что ждет активной работы от правительственной комиссии, созданной для устранения последствий загрязнения побережья Черного моря.

Путин также призвал федеральные и региональные ведомства к строгому выполнению всех запланированных мероприятий, так как это влияет на качество жизни людей, экологическое благополучие в Крыму и Севастополе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит операция по откачке мазута с потерпевшего крушение танкера «Волгонефть 239».

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