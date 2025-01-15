«Я бы хотел с ней встретиться»: Илья Гуров о своей первой любви

Удастся ли артисту осуществить задуманное?

Певец Илья Гуров рассказал о своей первой любви. Это была девочка Женя, с которой он учился в первом классе. Исполнитель даже признавался ей в любви. Правда, это вышло не совсем так, как он себе представлял.

«Когда я ей признался в любви, это все произошло достаточно эксцентрично», — рассказал Гуров корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Четыре четверти».

Также он отметил, что всерьез задумался о том, чтобы встретиться со своей первой любовью. Гурову бы очень хотелось найти эту девушку, но он не помнит ее фамилии, что очень осложняет дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илья Гуров откровенно рассказал об отношениях с матерью. Певец рано потерял обоих родителей. Пока мать была жива, Илья не мог построить с ней нормальных отношений — они постоянно ссорились.