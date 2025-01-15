Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе
Филипп Киркоров рассказал, что его главный страх — это темнота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Артист считает, что стрессовые ситуации лишь закаляют его, поэтому он готов идти на риски.
Все чего-то боятся, и народный артист РФ Филипп Киркоров не исключение. В интервью журналу HELLO! певец признался, что главный его страх — темнота.
«И в особенности темноты людской», — добавил Киркоров.
Артист также посетовал на то, что ни дня в его жизни не обходится без авантюр, а последние 35 лет прошли в «экстремальных условиях». Киркоров постоянно становится главным героем различных историй, его жизнь только кажется «радостной и шоколадной».
Например, певец не выносит вида жуков и комаров, которые стали неотъемлемой частью недавних съемок фильма «Братья». А также плавание в ледяной воде, ориентирование в густом лесу и хождение по горам без обуви. К тому же, Киркоров чуть не утонул в болоте.
Несмотря на «приключения», которые артисту пришлось пережить, он не теряет позитивного настроя. По словам Киркорова, всякого рода происшествия и неудобства не наносят ущерба, а лишь закаляют.
«Может, поэтому я обожаю сумасшедшие аттракционы, воздушные шары, риск…», — поделился артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Филипп Киркоров наказывает своих недругов.
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