Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Филипп Киркоров рассказал, что его главный страх — это темнота

Певец Филипп Киркоров признался, что боится темноты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист считает, что стрессовые ситуации лишь закаляют его, поэтому он готов идти на риски.

Все чего-то боятся, и народный артист РФ Филипп Киркоров не исключение. В интервью журналу HELLO! певец признался, что главный его страх — темнота.

«И в особенности темноты людской», — добавил Киркоров.

Артист также посетовал на то, что ни дня в его жизни не обходится без авантюр, а последние 35 лет прошли в «экстремальных условиях». Киркоров постоянно становится главным героем различных историй, его жизнь только кажется «радостной и шоколадной».

Например, певец не выносит вида жуков и комаров, которые стали неотъемлемой частью недавних съемок фильма «Братья». А также плавание в ледяной воде, ориентирование в густом лесу и хождение по горам без обуви. К тому же, Киркоров чуть не утонул в болоте.

Несмотря на «приключения», которые артисту пришлось пережить, он не теряет позитивного настроя. По словам Киркорова, всякого рода происшествия и неудобства не наносят ущерба, а лишь закаляют.

«Может, поэтому я обожаю сумасшедшие аттракционы, воздушные шары, риск…», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Филипп Киркоров наказывает своих недругов.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

5:31
Путь на Северск: ВС РФ успешно наступают на краснолиманском направлении
5:17
Космические танцы: все о предстоящем параде планет и что это значит с точки зрения астрологии
5:00
Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе
4:46
Пожар произошел в московском ЖК «Савеловский Сити»
4:42
«Я бы хотел с ней встретиться»: Илья Гуров о своей первой любви
4:25
«Мой дом покрыт камерами»: Хилькевич пошла на крайние меры после конфликта с няней

Сейчас читают

«Я бы хотел с ней встретиться»: Илья Гуров о своей первой любви
«Я умираю, и теперь это моя жизнь»: как прошла церемония прощания с Евгенией Добровольской
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год