Космические танцы: все о предстоящем параде планет и что это значит с точки зрения астрологии

Грядущее астрономическое явление — крайне редкое. Поэтому пропускать его точно не стоит!

Вечером 21 января состоится парад планет — зрелищное и крайне редкое астрономическое явление. Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран и Нептун соберутся с одной стороны от Солнца. Первые четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом, а чтобы взглянуть на Нептун и Уран, понадобится телескоп.

Небесные тела постоянно двигаются по своим орбитам. Маршрут у каждого уникален. Момент их пересечения крайне редок — он и называется «парадом» или «выравниваем» планет. При этом космические объекты не образуют прямую линию. Из-за особенностей Вселенной это просто невозможно, так что они выглядят, как скопление планет на определенном участке неба.

Грядущий парад планет примечателен тем, что коснется сразу шести небесных тел. Исключение составил лишь Меркурий. Маршруты орбит пересекаются часто, но у стольких планет одновременно — один-два раза в десятилетие.

Как увидеть парад планет

После захода Солнца парад планет будет виден практически везде. Конечно, высокие дома или горы рядом с вами скроют небесные тела из вида — стоит учесть это. Парад планет может начаться до указанной даты и затянуться на несколько дней после. В случае, если 21 января у вас не будет возможности понаблюдать за редким явлением, то наверняка можно будет сделать это в другую дату. Но затягивать не стоит.

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Важно понимать, на что вы смотрите: на планету или на звезду. Перед грядущим парадом следует научиться различать их, иначе единственной планетой, которую получится увидеть, будет Венера — она является самым ярким небесным телом после Луны.

Главным отличием звезд от планет является тот факт, что последние не мерцают. Также в течение года можно заметить, что звезды всегда находятся на одном и том же месте, а планеты перемещаются между созвездиями.

Лучшим местом для наблюдения за парадом планет станет территория вдалеке от города, в которой отсутствует световое загрязнение. Горизонт должен быть открыт — препятствий в виде построек или деревьев допускать нельзя.

Выравнивания планет делятся на типы в зависимости от того, сколько объектов попадает под него. «Мини-выравнивание» — три планеты. Малое — четыре. Большое выравнивание, которое случится 21 января, включает в себя пять или шесть. А вот 28 февраля случится «великое» — сразу семь небесных тел покажутся на небе.

Что говорят астрологи

Специалисты в сфере астрологии сообщают, что парад планет — это всегда мощнейший энергетический поток. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что парад, ожидающийся 21 января, внесет изменения в жизнь четырех знаков зодиака — Овнов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

Астрономическое явление будет оказывать влияние в течение месяца после 21 января. Для всех знаков зодиака этот период — удачное время для новых проектов, принятия важных решений и осуществления перемен в жизни, которых очень хотели, но сильно боялись.

На Овнов обрушатся неожиданные успехи в карьере. Это может быть повышение должности или зарплаты, а также выгодное предложение о смене деятельности.

обрушатся неожиданные успехи в карьере. Это может быть повышение должности или зарплаты, а также выгодное предложение о смене деятельности. Львам парад принесет безусловный успех в личной жизни. Если человек одинок, ему на пути встретится идеальная вторая половинка, а для семей и пар ожидается «второй медовый месяц» и крупные финансовые поступления из неожиданных источников.

парад принесет безусловный успех в личной жизни. Если человек одинок, ему на пути встретится идеальная вторая половинка, а для семей и пар ожидается «второй медовый месяц» и крупные финансовые поступления из неожиданных источников. Скорпионы получат шанс начать жизнь с чистого листа. Это может проявиться в виде переезда в другую страну, смены места работы или расставания с токсичным партнером. Поначалу изменения могут напугать, но важно помнить — все к лучшему.

получат шанс начать жизнь с чистого листа. Это может проявиться в виде переезда в другую страну, смены места работы или расставания с токсичным партнером. Поначалу изменения могут напугать, но важно помнить — все к лучшему. Водолеев ждет череда судьбоносных событий. Знакомство, способное перевернуть жизнь с ног на голову, внезапно разрешившаяся проблема, которая казалась концом света — возможно все, главное не сопротивляться переменам.

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