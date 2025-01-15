В ФБР заявили о проведении международной операции против хакеров из Китая

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Якобы те установили на тысячи компьютеров по всему миру «вредоносное ПО».

В ФБР заявили о проведении международной операции против хакеров из Китая

Фото: 5-tv.ru

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Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило об успешном проведении международной операции, направленной на борьбу с хакерами из Китая. Сотрудники службы удалили некую вредоносную программу ПО, которую якобы установили на тысячи компьютеров по всему миру компьютерщики из Поднебесной. С таким заявлением выступило министерство юстиции США.

Программа называется PlugX. Сообщается, что только в одной Америке ФБР пришлось разбираться с 4258 случаями заражения компьютеров. Кроме того, по мнению минюста США, хакеры действовали по заказу китайского правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, что хакеры ответили на удары ATACMS по территории Российской Федерации масштабной кибератакой. Она затронула множество стран, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Бельгию и Румынию.

Известная своими взломами систем СБУ, Lockheed Martin, а также атаками на сайты жандармерии Франции группа EvilWeb подчеркнула, что их действия напрямую являются зеркальным ответом на «агрессивные действия Запада».

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