«Наградной лист»: Лихачев назвал санкции США признанием заслуг «Росатома»

Американцы ввели ограничения в отношении почти всего руководства госкорпорации.

Новые антироссийский санкции США являются признанием заслуг «Росатома». Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев в беседе с журналистами.

«Это больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение. <…> Никаких активов, счетов и так далее в Соединенных Штатах Америки мы не имеем, поэтому это, скорее, демонстрация такого недружественного к нам признания наших заслуг», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» также обратил внимание на то, что американцы ввели санкции в отношении почти всего руководства госкорпорации. В США как будто изучили их ценности. По словам Лихачева, в «Росатоме» придерживаются убеждения, что сотрудники корпорации — единая команда.

Ранее власти США в очередной раз увеличили пакет санкций против России. Теперь под ограничения попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и 100 танкеров РФ.

В данный список также внесли СПГ-заводы «Газпрома» и «НОВАТЭКа» на Балтике. Ограничения производства, продаж и экспорта против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ввела и Великобритания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии указали на проблемы для ЕС из-за новых санкций США против России. Ограничения могут спровоцировать нехватку нефти на европейском рынке.