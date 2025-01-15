«Ему стало катастрофически не хватать денег»: у Ивана Краско подозрения на рак

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

У Ивана Краско подозрения на рак

«Ему стало катастрофически не хватать денег»: у Ивана Краско подозрения на рак

Фото: © РИА Новости

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Об этом сообщила бывшая жена актера Наталия Вяль.

У советского и российского актера Ивана Краско может быть рак. Об этом сообщила его бывшая жена — художница Наталия Вяль. Женщина полагает, что состояние здоровья 94-летнего артиста значительно ухудшилось, поскольку на протяжении пары недель у него наблюдаются боли в теле и отсутствует аппетит.

О том, что у Краско, предположительно, выявили рак кишечника, сообщила сиделка мужчины Дарья.

«Все потому, что Иван Иванович и Дарья начали заказывать еду, вместо того, чтобы питаться домашней», — поделилась Вяль с NEWS.ru.

Наталья полагает, что изменения в питании сильно повлияли на образ жизни ее бывшего мужа. Художница вспоминает, что раньше Иван Иванович питался тем, что для него готовили сыновья, но после переезда с Фонтанки он начал пользоваться доставкой готовых блюд.

Также Наталья Вяль добавила, что не сможет поддержать Краско материально, если у того подтвердится онкология. Она считает, что жизнь с помощницей значительно урезала бюджет пожилого актера, поэтому у него не хватает средств.

Напомним, что ранее распространилась информация о том, что Иван Краско вступил в романтические отношения с молодой девушкой, которая является его сиделкой. Также многие считали, что они съехались и живут совместно с родителями избранницы. Актер отрицал это.

Ранее 5-tv.ru писал, что Краско не может передвигаться без помощи.

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