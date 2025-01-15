Бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко заочно арестовали в Москве

Эпатажного блогера Сергея Косенко, который «прославился» благодаря скандальному видео, на котором тот бросает своего ребенка в сугроб, заочно арестовал Басманный районный суд. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления», — сообщает ведомство.

В случае возвращении в Россию инфобизнесмен будет задержан и заключен под стражу на два месяца.

Напомним, что Косенко уже находится в розыске с 13 октября 2024 года. Он обвиняется в пренебрежении обязанностями в воспитании ребенка и покушении на причинение тому тяжкого вреда.

7 января прошлого года контент-мейкер загрузил ролик, на кадрах которого видно, как он бросает младенца в гору из снега на территории частного дома, и тот пропадает из зоны видимости. Видео подписано: «Первый полет Лео».

После того как пользователи сети начали активно призывать проверить ролик блогера, тот заверил, что случившееся лишь постановка, а ребенок — кукла, на которую была наложена маска при помощи нейросети. Однако ему не поверили. Тогда Косенко опубликовал новые ироничные ролики, где прыгнул в сугроб сам и снял, как это сделала его жена Александра Белякова. Но и это не помогло исправить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал более 206 миллионов рублей на счетах блогера Сергея Косенко.