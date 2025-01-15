Путин заявил о планах присвоить Кургану и Салехарду звание «Город трудовой доблести»

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Сейчас его носят 63 населенных пункта, которые бесперебойно обеспечивали фронт самым необходимым.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Кургану и Салехарду планируется присвоить звание «Город трудовой доблести». Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин во время заседания российского оргкомитета «Победа».

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из этих городов и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом — это Курган, Ковров, Мяз, Верхняя Пышма. Многое сделал для помощи фронту Салехард — наш город на полярном круге», — сказал он.

Как подчеркнул Путин, в 63 населенных пунктах, носящих звание «Город трудовой доблести», в годы Великой Отечественной войны находились тыловые предприятия. Они бесперебойно обеспечивали фронт самым необходимым.

Президент выделил также город Ишимбай в Башкортостане, который добыл 25% нефти в годы ВОВ. В татарском Зеленодольске построено 139 кораблей, создано свыше четырех миллионов артиллерийских снарядов. А в Ленинск-Кузнецовском Кемеровской области собрали более 20 миллионов угля и свыше 1,5 миллиона фронта обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети блокадного Ленинграда ожидали освобождения. Ровно 81 год назад под городом перешла в наступление 42-я армия.

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