«Рвали траву и съедали»: как дети блокадного Ленинграда ожидали освобождения

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Дети блокадного Ленинграда ели траву прямо с земли

Фото, видео: © РИА Новости/Давид Трахтенберг; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Ровно 81 год назад под городом перешла в наступление 42-я армия.

81 год назад с Пулковских высот под Ленинградом перешла в наступление 42-я армия. До полного освобождения города от фашистской блокады оставалось меньше двух недель. А именно 15 января 1944 года «Ленинградская правда» писала о детях, часть из которых были эвакуированы на Урал, а часть осталась в осажденном городе. Так, Галина Шелемова всю блокаду провела в детском саду номер 38 на Петроградской стороне.

«Были у нас три правила. Первое правило — не просить кушать, второе правило — не проситься к маме, третье правило — не ссориться, не драться, не ругаться… Хотели есть все время. Конечно, мы росли. Мы на газонах рвали всю траву и съедали ее, одуванчики, любую траву, потому что витамины требовались, нам все равно было. Вот эту траву с земли прям ели», — рассказывает Галина Шелемова, жительница блокадного Ленинграда.

Для многих маленьких ленинградцев детский сад стал и детским домом. Часть родителей просто не приходили забирать своих сыновей и дочерей, понимая, что от голода те погибают, а дома накормить их будет нечем… Впрочем, их папы уже перешли в наступление. На юге города гремели раскаты «Январского грома» — операции по прорыву многослойной немецкой обороны, которую враг считал непроходимой и окончательному освобождению блокадного Ленинграда.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
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