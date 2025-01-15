Из украинского плена вернулись 25 российских военных

Это первый обмен в 2025 году.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Россия и Украина провели обмен пленными. Каждая из сторон получила 25 человек, сообщает Минобороны.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — уточняется в ведомстве.
На данный момент все российские военные находятся на территории Белоруссии. Психологи и медицинские работники оказывают им всю необходимую помощь. Помимо этого, у них есть возможность связаться с родственниками.
Через некоторое время освобожденных доставят на территорию РФ, где бойцы будут проходить реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Обмен состоялся при посредничестве со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что пленные боевики ВСУ раскрыли неудобную для НАТО правду. Выяснилось, что иностранные инструкторы не готовят украинцев к бою, а обучаются у них сами и бесплатно. Но в чем здесь подвох?
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