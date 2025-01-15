Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Ему было 87 лет.

Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Фото: Bolshoi Theatre/YouYube

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Умер артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. Эту информацию подтвердила пресс-служба ГАБТ для 5-tv.ru.

Причины смерти пока неизвестны.

Всеволод Немоляев родился 22 февраля 1937 года в Москве в семье артистов. Он является братом известной актрисы — Светланы Немоляевой. В 1956 году он окончил Московское хореографическое училище и поступил на службу в Большой театр, где сначала выступал в качестве артиста балета, а позже стал режиссером.

На его счету есть такие постановки, как «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Дон Кихот», «Золушка». Он также принимал участие в фильме «После бала» Анатолия Дудорова и в телевизионном балете «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти участника группы «Ночной проспект» Константина Божьева. Артисту было 67 лет.

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