Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Сторонам помогли договориться Катар и Египет.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января

Фото: Reuters/Amir Cohen

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В ходе переговоров между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом стало известно 15 января из заявления премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

В рамках первого этапа планируется освободить 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. В обмен на это из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключённые.

Кроме того, ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в Газе. Также было выражено благодарность Катару и Египту за посреднические усилия в достижении соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

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