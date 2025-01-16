Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Беспилотник был создан в новгородском центре «Ушуйник». Местные инженеры разработали его с нуля и наладили выпуск меньше чем за год.

«Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их, в том числе, новгородцы новгородским оружием», — подчеркнул Никитин.

FVP-дрон работает на революционной технологии связи и управления. Современные средства радиоэлектронной борьбы бессильны против нее. «Князь Вандал» демонстрирует внушительные результаты в зоне боевых действий с августа 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские солдаты-срочники разработали FVP-дрон с искусственным интеллектом. Оружие изготовлено из отечественных комплектующих и устойчиво к любым средствам радиоэлектронного подавления.