Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов
Беспилотник разработали новгородские инженеры.
Фото: Коновалов Алексей/ТАСС
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Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Беспилотник был создан в новгородском центре «Ушуйник». Местные инженеры разработали его с нуля и наладили выпуск меньше чем за год.
«Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их, в том числе, новгородцы новгородским оружием», — подчеркнул Никитин.
FVP-дрон работает на революционной технологии связи и управления. Современные средства радиоэлектронной борьбы бессильны против нее. «Князь Вандал» демонстрирует внушительные результаты в зоне боевых действий с августа 2024 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские солдаты-срочники разработали FVP-дрон с искусственным интеллектом. Оружие изготовлено из отечественных комплектующих и устойчиво к любым средствам радиоэлектронного подавления.
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