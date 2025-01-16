Семья Тиммы хочет узнать, как он стал нищим после покупки нескольких квартир

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

О том, что баскетболист приобрел недвижимость в столице, знало его близкое окружение.

Семья Тиммы хочет узнать, как он стал нищим после покупки нескольких квартир

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Семья бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стремится понять, почему после покупки нескольких квартир в Москве баскетболист погиб без гроша в кармане в дешевой гостинице. Об этом юрист Екатерина Гордон рассказала РИА Новости.

Близкие люди Яниса и даже его коллеги из «Химок» знали, что у него в собственности появились несколько столичных квартир. Они связались с командой Гордон и заявили, что были свидетелями покупки недвижимости. Их имена адвокат предпочла сохранить в секрете.

Тимма не являлся гражданином Российской Федерации, а потому зарегистрировал квартиры на близких людей. Баскетболист, как указала Гордон, сделал это для того, чтобы его сын, который живет в Латвии, смог претендовать на них.

«Есть много мистических вопросов, связанных с имуществом. На данный момент вся информация на уровне свидетельских показаний и домыслов, но семье важно понять, как из очень богатого человека, покупающего квартиры, оплачивающего большие гонорары людям за машины и обладавшего счетами в разных банках, Янис оказался абсолютно нищим и опустошенным в дешевом хостеле, где погиб. Все эти вопросы очень интересуют близких, с которыми он в последнее время мало общался», — рассказала Гордон.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что друг Яниса Тиммы обрушился с критикой на Анну Седокову.

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Семья Тиммы хочет узнать, как он стал нищим после покупки нескольких квартир

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