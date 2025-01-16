Израиль нанес массированный удар по Газе вопреки соглашению о прекращении огня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 44 0

Погибли по меньшей мере 30 человек, среди них есть дети.

Фото, видео: Reuters/Stringer; из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вопреки договоренности о прекращении огня армия Израиля нанесла массированный удар по сектору Газа. Известно о гибели по меньшей мере 30 человек. Среди них женщины и дети. Об этом сообщил телеканал Al jazeera со ссылкой на источники в медицинских учреждениях.

Читайте также

Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе: подробности соглашения

По информации телеканала, атаки со стороны израильской армии не прекращаются до сих пор

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Это стало результатом переговоров между сторонами, которые обязались также освободить заложников. Соглашение о мире должно вступить в силу 19 января.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Число человек, погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с тех пор превысила 40 тысяч.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, последняя страна начала применять ответные удары.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В семье актрисы Светланы Немоляевой стряслось большое горе: он шел на поправку, но организм не справился
7:00
Израиль нанес массированный удар по Газе вопреки соглашению о прекращении огня
6:47
Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе: подробности соглашения
6:37
Громкое убийство нижегородского предпринимателя: почему виновные до сих пор на свободе
6:23
Семья Тиммы хочет узнать, как он стал нищим после покупки нескольких квартир

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
«Давно хотел лично познакомиться»: ульяновский губернатор сходил на концерт SHAMAN
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год