Дистанционное обучение врачей намерены запретить в Госдуме
В Госдуме хотят запретить дистанционное обучение врачей
Фото, видео: 5-tv.ru
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И работать можно в сфере медицины можно будет лишь с государственным дипломом.
Стать врачом дистанционно не получится. С такой инициативой выступили депутаты. Накануне на заседании профильных комитетов они обсудили поправки в законопроект, который наделит Минздрав полномочиями по созданию типовых программ и запретит онлайн обучение.
Эти меры коснутся как основного образования, так и дополнительного. Таким образом, работать можно будет только с дипломом государственного вуза, при условии, что обучение проходило очно.
Новые правила не позволят оказывать образовательные услуги организациям, которые не обладают достаточной квалификацией. Особенно это касается профессиональной переподготовки медиков. В последнее время на рынке все больше появляется недобросовестных компаний, которые предлагают в интернете повысить уровень знаний.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил, почему возник дефицит лекарств. К лидеру страны обратились жители регионов — они не могут получить препараты, которые им нужны. Ни в аптеках, ни в больницах не могут снабдить их необходимым. По словам президента, деньги выделяются на препараты в полном объеме. Нехватку он объяснил тем, что произошли «сбои, недоработки в деятельности соответствующих ведомств».
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