«Обязательно поговорю»: Путин объяснил, почему возник дефицит лекарств

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Путин пообещал обсудить с правительством ситуацию с нехваткой лекарств

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Жители некоторых регионов столкнулись с тем, что не могут получить необходимые препараты.

Президент России Владимир Путин объяснил, что дефицит лекарств произошел из-за несвоевременного реагирования ответственных за это ведомств. Об этом он рассказал в ходе «Итогов 2024 года».

К лидеру страны обратились жители регионов, которые не могут получить препараты, которые им нужны. Ни в аптеках, ни в больницах не могут снабдить их необходимым.

«Я еще обязательно поговорю с коллегами и в правительстве, и в субъектах Российской Федерации. Нужно просто вовремя все делать. И правильно ориентироваться в том, каковы потребности рынка, как они складываются», — сказал президент.

По словам Путина, все деньги выделяются на препараты в полном объеме. Нехватку он объяснил тем, что произошли «сбои, недоработки в деятельности соответствующих ведомств». Таким образом, задержка физраствора произошла из-за того, что Министерство промышленности и торговли и Минздрав не приняли решение по ценам на упаковку препарата.

Путин подчеркнул, что с лекарствами все решения были приняты, но обязательно проверит конкретные случаи.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му число их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ученые открыли новый класс антибиотиков.

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