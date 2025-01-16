«Зверское преступление»: почему мировое сообщество молчит об убийстве военкора Мартемьянова

Профильные международные структуры сами делают себя соучастниками противоправных действий Украины.

Киевский режим совершает преступления против мирного населения России, в том числе убивает российских журналистов. Действия бандеровцев требуют надлежащей реакции всего мирового сообщества и профильных международных структур. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга.

Дипломат напомнила, что ВСУ совершили «очередное зверской преступление» 4 января. Из-за их действий погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Также пострадали четыре сотрудника СМИ РФ. По данному поводу министерство разместило комментарий на сайте.

«Сознательное убийство российских журналистов в рамках развязанного бандеровцами террора против мирного населения нашей страны требует надлежащей реакции… Молчание становится этих структур показательным», — заявила Захарова.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четыре журналиста из других СМИ получили ранения.

Прощание с Мартемьяновым прошло 8 января в Донецке. Похороны прошли на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море». На церемонии прощания присутствовали родные и близкие, знакомые и коллеги — все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибший корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов отличался невероятным стремлением показать миру правду, несмотря на обстоятельства.