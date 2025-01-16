Школьник погиб во время занятий в гимназии в Красноярске

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Ученик гимназии в Красноярске упал с каната во время урока и умер

Школьник погиб во время занятий в гимназии в Красноярске

Фото: 5-tv.ru

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Трагедия произошла на уроке по спортивному туризму.

В Красноярском крае умер 11-летний ученик гимназии №13. Трагедия случилась в процессе урока спортивного туризма. Об произошедшем инциденте проинформировала прокуратура Красноярского края.

«Школьник взобрался по канату на высоту шесть метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — оперативно передает уполномоченное ведомство.

Предварительно установлено время трагедии — около 17:30 (13:30 по Москве). Полученные после падения травмы оказались несовместимы с жизнью. Ребенок скончался до прибытия скорой помощи.

По делу началась проверка прокуратуры края. В отношении события было возбуждено уголовное дело. В нем заявлено о халатности, повлекшей гибель человека.

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии проинформировало, что занятия в указанном учебном заведении состоялись на дополнительной основе и были бесплатными для всех желающих приобшиться к спорту. Погибший школьник посещал факультатив в течение последних двух лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девятилетний ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае.

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