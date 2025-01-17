В Томске учитель ударил школьника по лицу и выгнал из класса

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

В Томской школе учитель ударил ученика по лицу и выгнал из класса

Учитель ударил школьника по лицу и выгнал его из класса в Томске

Фото: Котенев Сергей/Создано ИИ/ТАСС

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Предположительно, причиной конфликта стало поведение ученика.

В Томской школе учитель ударил ученика по лицу, а затем выгнал из класса. Об этом сообщили представители Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«В социальных медиа опубликовано видео, на котором в одной из школ Томска учитель в грубой форме выгнал школьника из класса и ударил его по лицу. Отмечается, что причиной конфликта могло стать поведение ученика во время урока», — сказано в сообщении.

В результате инцидента следователи начали проверку по статье «Халатность». Когда станут известны результаты, о них доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьник из ЕАО выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Это случилось в поселке Волочаевка-2 Смидовичского района. Ученик седьмого класса достал пистолет на физкультуре, пока его одноклассники катались на лыжах.

Школьник несколько раз выстрелил в сторону других детей. Одному из них он попал в лицо, что привело к диагнозу «ушиб». Оружие нападавшему купила мама для самообороны от бродячих собак.

 

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