Школьница напала на учительницу перед линейкой в Красноярском крае

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 108 0

Есть пострадавшие.

Школьница с ножом напала на учительницу в Красноярске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В Красноярском крае школьница напала на педагога перед линейкой в честь 1 сентября. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, семиклассница нанесла ножевое ранение учителю и распылила газовый баллончик в классе. Также сообщается, что школьница пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью.

Источник отметил, что пострадали семь человек, в том числе пять детей. Все доставлены в травмпункт.

По словам очевидцев, на помощь педагогу пришла мать одного из школьников. Женщина смогла вытолкнуть агрессивную ученицу в коридор. Обстоятельства произошедшего и возможные пострадавшие сейчас устанавливаются.

После происшествия проведение линейки в школе отменили. На месте работают экстренные службы и правоохранители, школа ситуацию пока не комментировала. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в школе муниципалитета Фагерста в шведской провинции Вестманланд произошло нападение с мачете. В результате несколько человек получили ранения.

На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи. В районе происшествия также работали полицейский вертолет и группа быстрого реагирования.

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