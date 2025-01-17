«Отношения с Россией без санкций»: Орбан призвал Европу к переменам

Он назвал сотрудничество с Киевом началом конца.

Украина представляет угрозу для центральноевропейских стран. Об этом сегодня заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, если Киев подключат к европейской экономической системе, чего так хотят в Брюсселе, это станет началом конца, в первую очередь Польши и Венгрии.

Премьер призвал полностью развернуть и политику по отношению к России. Он отметил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, в мире начнется новая эпоха.

«Все изменится. Все. Трамп положит конец четырем годам горьких, трудных и болезненных неудач. Брюсселю нужно будет адаптироваться. И прежде всего выбросить санкции в окно и установить систему отношений с Россией без санкций. Над этим мы и должны работать», — заявил Виктор Орбан.

Инаугурация Трампа назначена на ближайший понедельник. Он неоднократно обещал начать новую политику в отношении России и Украины. Впрочем, европейские страны пока не спешат менять собственное отношение к ситуации и продолжают накачивать Киев вооружениями и деньгами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие сценарии завершения конфликта на Украине видит Виктор Орбан.