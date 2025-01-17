Путин оценил уровень развития российско-иранских отношений

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву сегодня утром.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Ирана Масудом Пезешкианом сообщил о продолжении работы наших стран над крупными совместными проектами, включая те, что ведутся в области атомной энергетики.

Российский лидер также упомянул сферу логистики, отметив, что здесь у России и Ирана хорошие перспективы для сотрудничества.

Кроме того, Путин отметил взаимодействие стран-партнеров в гуманитарной области.

«Растут туристические обмены, рост, примерно, 21%», — сказал он.

В ходе переговоров была затронута и тема транспортных коммуникаций. По линии же министерств культуры также идет заметное движение вперед, добавил президент России.

«Разумеется, крайне востребованы наши консультации по международной повестке. И в целом в мире, и, конечно, в регионе», — сказал Путин.

Помимо этого, российский лидер напомнил о том, что в июне 2025 года в Иране планируется провести Дни Культуры России.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в российскую столицу для официальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным утром 17 января. Стороны намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Ирана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.