«Боится хейта»: Таша Белая объяснила, когда Седокова снова выйдет на сцену

Экс-солистке «ВИА Гры» после смерти бывшего мужа надо заняться собой и уделить время семье, чтобы отойти от трагедии.

Певица Анна Седокова обязательно вернется на сцену после того, как у нее пройдет депрессия из-за гибели ее бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила певица и телеведущая Таша Белая на премьере фильма «Четыре четверти».

«Я думаю, что она возобновит ее (карьеру — Прим. ред.). Это просто идет сейчас депрессия, отторжение. Она боится, что на нее польется много хейта, если она сейчас выйдет на сцену. Я ее могу понять», — сказала коллега Седоковой.

По мнению Белой, бывшая солистка «ВИА Гры» хочет сейчас немного уйти в тень, заняться собой, уделить время семье, чтобы восстановиться и вернуться на сцену с новыми силами.

«Какой нормальный человек в горе выйдет выступать? Это неуважение не только к себе, это неуважение к слушателям, зрителям и к семье погибшего мужа», — считает Белая.

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седоковой рекомендовали не выезжать из России из-за расследования смерти Тиммы.