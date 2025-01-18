Два человека пострадали в ДТП с такси и двумя фурами в центре Москвы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 86 0

Авария произошла на Автозаводском мосту Третьего транспортного кольца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крупная авария произошла в центре Москвы. На Автозаводском мосту Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись два грузовика и машина такси.

По данным 5-tv.ru, ДТП произошло на внутренней стороне моста. Известно о двух пострадавших — они находились в такси.

На месте аварии работают экстренные службы. В Департаменте транспорта столицы предупредили водителей, что движение в первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады затруднено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус с пассажирами перевернулся в городе Иловайск в ДНР. В результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. Следствие рассматривает несколько возможных причин ДТП, среди которых — невнимательность водителя и неисправность тормозной системы автомобиля.

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