Брухунова высмеяла девушек с фейковыми сумками Birkin: «Это же срамота»

Главная модница Москвы призналась, что даже у нее нет заветного аксессуара от Hermes.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не раз поражала общественность стоимостью своего туалета. Публика порой даже забывает, что она родила двоих детей 79-летнему супругу, видя новый образ.

Один только выход в свет этой дамы может стоить несколько миллионов рублей, а наряды она меняет часто. И пылает особой страстью к брендам класса люкс. А еще переживает приливы праведного гнева, когда видит на ком-то подделки. Очередное такое испытание ей пришлось пройти накануне в столичном кафе.

Брухунова зашла выпить кофе и обомлела. Перед ней стояли сразу три девушки с фейковыми сумками Birkin (такие выпускает бренд Hermes). У одной из посетительниц заведения на аксессуаре название было написано с ошибкой.

Эта «безумно откровенная паль» настолько возмутила звезду, что она тут же вышла в сторис с едким комментарием. По мнению жены юмориста, покупать и появляться в обществе с такими вещами просто смешно.

«Девочки, ну зачем вы это делаете? Ну понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Но когда ты стоишь с пакетами из ''Пятерки'', с джинсами какими-то там, вообще, без комментариев… И вот эта у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, ну это ж срамота!» — возмущалась Брухунова.

Как отметила главная модница Москвы, у нее нет легендарной сумки Birkin, еще не встретилась та самая, за которой она будет готова отправиться на край света. Зато имеется в гардеробе другой экземпляр от Hermes, винтажный. Это сумка Kelly 1989 года выпуска в шоколадном оттенке. За ней пришлось гоняться полгода!

А что касается фейков, уверена Брухунова, лучше купить так называемый ноунейм и выглядеть как нормальный человек, а не «какая-то крейзи».

Что ж, интернет еще помнит, как выглядела Татьяна Брухунова до брака с Евгением Петросяном. Да и сейчас ее модные эксперименты с претензией на наработанную экспертность вызывают споры. Тем не менее москвичкам стоит задуматься, а не нанесли ли они душевную травму кому-нибудь, просто придя в кафе с любимой сумкой.

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