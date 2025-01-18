В Уфе загорелся магазин «Светофор»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 363 0

Огонь уже уничтожил часть здания.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Магазин «Светофор» загорелся в Советском районе Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

На месте работают пожарные расчеты. На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть, что в результате возгорания обрушилась кровля, огонь уничтожил часть здания.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru  рассказывал, что взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в городе Богородск. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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