В Уфе загорелся магазин «Светофор»

Магазин «Светофор» загорелся в Советском районе Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

На месте работают пожарные расчеты. На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть, что в результате возгорания обрушилась кровля, огонь уничтожил часть здания.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в городе Богородск. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.