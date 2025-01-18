В Уфе загорелся магазин «Светофор»
Огонь уже уничтожил часть здания.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Магазин «Светофор» загорелся в Советском районе Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.
На месте работают пожарные расчеты. На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть, что в результате возгорания обрушилась кровля, огонь уничтожил часть здания.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в городе Богородск. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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