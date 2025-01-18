Около 50 человек заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Расследование серии инцидентов началось после жалобы одного из пациентов центра.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Гепатитами B и C заразилось 49 пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера. Об этом сообщает официальный сайт исполнительных органов региона.

По данным министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова, выявлено 36 пациентов с острыми формами заболевания. В данный момент продолжается забор анализов для конкретизации ситуации. Сформированы списки больных, которые проходили исследования КТ и компьютерную томографию на базе медучреждения с 2023 по 2024 годы.

Расследование серии инцидентов началось после жалобы одного из пациентов онкодиспансера. В Камчатский край были приглашены специалисты из Москвы, пишет KamchatkaMedia.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Индии 16 человек погибли от нового вируса Чандипура. Распространение инфекции локализируется в западном штате Гуджарат, но вспышки начали появляться и в других.

Вирус получил свое название из-за того, что впервые возник в индийской деревне Чандипура штата Махараштра в Индии. Это случилось еще в 1965 году. Несмотря на давность появления, его до сих пор почти не изучили. Смертность от данного вируса высокая — более 50%.

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Около 50 человек заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке

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