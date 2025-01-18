Известного карикатуриста The Washington Post арестовали за хранение детского порно

Запрещенные материалы были созданы при помощи ИИ.

Известный 49-летний карикатурист Даррин Белл, чьи работы публиковались в The Washington Post, был арестован за хранение детской порнографии. Об этом пишет BNO News.

Когда в доме Белла стали проводить обыск, были обнаружены материалы эротического характера. Отмечается, что они созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Всего было найдено 134 подобных материала. Художника взяли под стражу.

Стоит отметить, что данное дело о хранении сгенерированного искусственным интеллектом детского порно станет первым в округе Сокраменто.

Известного, что у Даррина Белла есть четверо детей.

В 2019 году художник получил Пулитцеровскую премию и стал первым афроамериканцем, кто удостоился этой награды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии. Среди множества сгоревших произведений искусства оказались работы таких признанных мастеров, как Энди Уорхол, Кит Харинг и Дэмиен Херст. Эти знаменитые художники оставили неизгладимый след в мире искусства, и их картины всегда были объектами пристального внимания коллекционеров и ценителей.