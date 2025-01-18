Ушел из жизни актер Эдуард Колбанов

Скончался актер Балаковского театра юного зрителя Эдуард Колбанов. Об этом стало известно из официального сообщения учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По словам его коллег, последнее время у Эдуарда были серьезные проблемы со здоровьем. Колбанов продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. Артисту было 56 лет.

Эдуард Колбанов родился в 1969 году. В 1995 году он успешно завершил обучение, которое проходило под руководством заслуженного деятеля искусств России профессора Вячеслава Анисимова в Екатеринбургском театральном институте.

С 1997 года актер работал в Шадринском театре, а затем — в театре драмы и комедии Армавира.

В 2019 году артист присоединился к труппе Балаковского ТЮЗа, расположенном в Саратовской области, где за время работы успел сыграть в таких спектаклях, как «Богатые невесты», «Мама» и «Вий». В прошлом году он исполнил главную роль в спектакле «Добро пожаловать в рай». По сюжету герой актера умирает в самом начале и должен доказать, что жизнь его была прожита не зря.

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